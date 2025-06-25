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Филипе Луис — о плане на матч с «Баварией»: ДНК «Фламенго» требует контролировать игру

Филипе Луис — о плане на матч с «Баварией»: ДНК «Фламенго» требует контролировать игру
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Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис рассказал, как команда собирается противостоять «Баварии» в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Бразильский специалист отметил, что его игроки попытаются навязать мюнхенцам свой темп игры.

«ДНК «Фламенго» требует, чтобы вы старались отобрать мяч у соперника, пытались прессинговать, контролировать игру и быть как можно более вертикальными. Именно это мы и постараемся сделать. Мы знаем их [«Баварии»] качество и манеру игры. Они попытаются навязать нам свой ритм, и мы постараемся сделать то же самое. В конце концов, пусть победит лучшая команда», – приводит слова Луиса Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Бразильская команда по ходу клубного чемпионата мира обыграла «Челси» со счётом 3:1 и вышла в плей-офф турнира с первого места группы D. «Фламенго» сыграет с чемпионами Германии 29 июня.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Расписание клубного чемпионата мира
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