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Кепа Аррисабалага стал игроком «Арсенала» — Романо

Кепа Аррисабалага стал игроком «Арсенала» — Романо
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Испанский голкипер Кепа Аррисабалага перешёл в английский «Арсенал». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Заключена сделка по переходу испанского голкипера в «Арсенал» в качестве нового дублёра Давида Райи.

«Арсенал» выплатит «Челси» £ 5 млн (€ 5,85 млн), все документы теперь подписаны. Ещё одно прибавление для Артеты после Мартина Субименди», — написал Романо.

Сезон-2024/2025 30-летний Кепа Аррисабалага провёл в «Борнмуте» на правах аренды. На его счету 31 матч в английской Премьер-лиге. Также он сыграл четыре матча в Кубке Англии. Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в € 10 млн.

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