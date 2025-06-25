Орещук: как можно называть Семака слабым тренером?

Бывший нападающий ЦСКА, а ныне футбольный агент Роман Орещук отреагировал на мнение о том, что наставник «Зенита» Сергей Семак — слабый тренер. Ранее такое мнение высказывал агент Тимур Гурцкая.

— Тимур Гурцкая атакует Семака, называя его слабым тренером. Понимаете такой подход?

— Как понять «слабый»? Сергей пришёл после Манчини, Луческу — что эти люди выиграли в «Зените» c тем составом, который был? Семаку же никого сразу не покупали, состав усилили только зимой. Как можно человека, который выиграл шесть титулов подряд, называть слабым? Кто тогда сильный? Николай Писарев, наверное, сильный, — приводит слова Орещука интернет-портал «РБ Спорт».