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Юрген Клопп раскрыл, срыв перехода какого игрока позволил «Ливерпулю» заполучить Алисона

Юрген Клопп раскрыл, срыв перехода какого игрока позволил «Ливерпулю» заполучить Алисона
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что неосуществлённый переход полузащитника Набиля Фекира в 2018 году позволил мерсисайдцам приобрести голкипера Алисона Бекера. По словам немецкого специалиста, если бы «красные» подписали тем летом Фекира, то денег на Алисона бы не осталось. Бразильский вратарь перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы», Фекир остался в «Лионе».

«Мы все помним ту историю с финалом Лиги чемпионов (когда Лорис Кариус допустил несколько результативных ошибок, а «Реал» обыграл «Ливерпуль». — Прим. «Чемпионата»). Нам нужно было понять, как Лорис справится с этим. Мы все надеялись, что после такого Кариус станет только сильнее. Но потом мы вдруг услышали, что Алисон доступен. А это была моя заветная мечта!

Я сказал: «Хорошо, давайте попробуем». Самое интересное, что в тот момент мы были близки к подписанию Фекира. И, если бы мы его приобрели, на Али денег попросту бы не осталось. Очевидно, принятое решение было важнейшим для будущего «Ливерпуля», — приводит слова Клоппа This is Anfield.

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