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В «Торпедо» ещё не приняли решения относительно будущего Марио Фернандеса

В «Торпедо» ещё не приняли решения относительно будущего Марио Фернандеса
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Бывший защитник московского ЦСКА, санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Марио Фернандес остаётся в Москве и продолжает тренироваться в составе столичного «Торпедо», несмотря на последние события вокруг первых лиц клуба. В воскресенье и понедельник футболисты команды получили выходные, а во вторник продолжили занятия. Решение по будущему Фернандеса клубом ещё не принято, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

С лета 2024 года футболист находится в статусе свободного агента. В «Торпедо» Фернандес находится на просмотре.

Ранее суд арестовал владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

«Торпедо» в предстоящем сезоне выступит в Российской Премьер-Лиге. В прошлом сезоне команда заняла второе место в Мелбет Первой лиге, чем обеспечила себе повышение. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика».

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