Алекс Сандро — о матче с «Баварией»: наш план на игру не меняется

Защитник «Фламенго» Алекс Сандро, ранее выступавший за «Ювентус», поделился ожиданиями от игры 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором его команда сыграет с «Баварией». Бразилец считает, что матч против такого соперника покажет, на каком уровне находится состав бразильского клуба.

«Мы знаем, насколько сильна «Бавария», какие у них игроки. Мы знаем, что нам нужно делать. Наш план на игру не меняется. Очевидно, что у каждой игры есть своя история. Для меня играть против мюнхенской «Баварии» всегда было здорово, потому что я люблю играть против больших команд. Это отличный шанс увидеть, на каком уровне мы находимся сегодня. Уровень повысится на 100%, независимо от того, будет ли это сделано с их стороны или с нашей», – приводит слова Сандро Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

«Фламенго» в финальном матче группового этапа клубного чемпионата мира сыграл вничью с «Лос-Анджелесом» со счётом 1:1 и вышел в плей-офф с первого места группы D. Команда Филипе Луиса встретится с «Баварией» 29 июня на стадионе «Хард Рок» в Майами.