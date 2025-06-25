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Радченко: «Зенит» — не благотворительный фонд, чтобы взять Кузяева за былые заслуги

Радченко: «Зенит» — не благотворительный фонд, чтобы взять Кузяева за былые заслуги
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением насчёт возможного возвращения в клуб хавбека Далера Кузяева. Напомним, последние два года Кузяев провёл в «Гавре». Французский клуб полузащитник покинул этим летом на правах свободного агента.

«Если порассуждать о возможном возвращении Кузяева в «Зенит», то он сделал многое для клуба, был значимым игроком в центре поля. Сергей Семак ему доверял место в основном составе, а ещё Далер играл за сборную. Но мы прекрасно понимаем, что годы берут своё. При всём уважении к Далеру, но «Зенит» — не благотворительный фонд, который может взять игрока за былые заслуги. Надо обязательно смотреть на физическую форму, потенциал, сможет ли он ещё принести пользу команде. А самое главное — надо будет выиграть конкуренцию. Не думаю, что Далер согласится прийти и быть на скамейке запасных», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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