«Саутгемптон» объявил об уходе Уолкер-Питерса

Защитник Кайл Уолкер-Питерс покинул английский «Саутгемптон». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Кайл Уокер-Питерс, который в январе 2020 года перешёл из «Тоттенхэма» на правах аренды, покинет клуб по истечении срока своего контракта после 202 матчей за «Саутгемптон» и шести забитых мячей. 28-летний крайний защитник преуспел на различных позициях и был вознаграждён за свою прекрасную форму дебютом за сборную Англии в марте 2022 года, когда он принял участие в нескольких международных матчах. Благодаря своим выступлениям в победной кампании «святых», в которой он провёл 46 матчей, он был включён в состав лучшей команды Чемпионшипа сезона-2023/2024.

Мы благодарим Кайла за его выдающуюся самоотдачу на протяжении 5,5 лет пребывания в клубе и желаем ему всего наилучшего в будущем», — написано в сообщении клуба.

Отмечается, что клуб также покинули Джо Ламли, Адам Лаллана, завершивший карьеру, Деррик Абу, Джош Летт, Джош Макнамара и Льюис Пэйн.

«Мы хотели бы выразить нашу благодарность каждому из этих игроков и пожелать им всего наилучшего в будущем», — добавили в клубе.