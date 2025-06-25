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Экс-футболист «Зенита»: переезд в Санкт-Петербург — ошибка. Надо было остаться у Романцева

Экс-футболист «Зенита»: переезд в Санкт-Петербург — ошибка. Надо было остаться у Романцева
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Бывший полузащитник «Зенита» Дарко Малетич признался, что считает ошибкой свой переезд в Санкт-Петербург. У футболиста была возможность перейти в «Сатурн», который в 2004 году тренировал Олег Романцев.

«Моим первым клубом в России должен был стать не «Зенит». В 2004 году я попал на просмотр в «Сатурн» к Олегу Романцеву. Помощники Романцева Тарханов и Павлов предлагали: «Оставайся, будешь у нас играть». Всё складывалось хорошо, но в итоге штаб просил ещё одну неделю просмотра. Потом выяснилось: условия «Сатурна» не устраивают «Целе».

Спросишь, ошибка ли — вариант с «Зенитом»? Конечно. Я рано перешёл из маленькой Словении в большой клуб. Слишком большой. Надо было оставаться в «Сатурне» — у Романцева получал бы больше игровой практики. Но и ты пойми: «Зенит» звонит не каждый день», — приводит слова Малетича Sport24.

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