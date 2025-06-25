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«Куинз Парк Рейнджерс» объявил о назначении нового главного тренера

«Куинз Парк Рейнджерс» объявил о назначении нового главного тренера
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«Куинз Парк Рейнджерс» на своём официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера. Этот пост занял французский специалист Жюльен Стефан. 44-летний тренер ранее работал в высшем французском дивизионе с «Ренном» и «Страсбургом».

«Я очень горд и взволнован своим назначением. «Куинз Парк Рейнджерс» — исторический клуб с важными ценностями и страстными болельщиками, поэтому чувствую себя счастливым.

В английском футболе есть что-то уникальное. Интенсивность, атмосфера, страсть болельщиков, темп игры, околофутбольная культура — всё это делает английский футбол очень стимулирующей средой для тренера.

Стиль игры? Мне нравится, когда моя команда действует интенсивно и энергично, а футболисты могут сыграть индивидуально», — цитирует Стефана официальный сайт клуба.

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