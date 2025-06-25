«Он не уважал никого в Париже». Жереми Ротен — о Лионеле Месси в «ПСЖ»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен считает, что нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси не проявлял уважения к французам, когда выступал за «Пари Сен-Жермен». Аргентинец провёл в Париже два года. С 2023-го он выступает за «Интер Майами».

«Почему ты жалуешься? Почему ты говоришь, что тебя не уважали и выгнали из клуба? А кого ты уважал? Никого. Вообще. До февраля Месси не забил ни одного гола. Сейчас Лионель настолько храбр, что критикует «ПСЖ» из другого конца света. Как он там говорил, его семья была несчастна в Париже? Знаете, где Месси жил?

В доме площадью 500 квадратных метров, защищённом от всех, и с частной школой для детей. И там он чувствовал себя не в своей тарелке? Нет уж, вы не заставите нас поверить в это», — приводит слова Ротена известное французское онлайн-издание RMC Sport.