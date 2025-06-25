Экс-футболист «Зенита» рассказал про драку балканцев и темнокожих легионеров в «Шиннике»

Бывший полузащитник «Зенита» Дарко Малетич поделился интересной историей со времён своей игры за ярославский «Шинник». Он вспомнил о драке балканских футболистов и темнокожих легионеров команды. Стычка произошла на одной из тренировок.

«В Ярославле тоже всё было сложно. После драки меня отправили в дубль. Если вкратце — случилась стычка между двумя лагерями. На тренировке я столкнулся с Сержем Бранко, вспылили. Тут подтянулись Юрич, Радосавлевич, Спахич. А с той стороны Бикей — все эти, на «н». Как их на русском называют? Ну окей, темнокожие. Бикей ударил Спахича, закипели страсти…

В итоге я оказался жертвой. Тренер Долматов подумал, что это я начал драку, решил наказать меня и отправил в дубль. Хотя повторю — не я начинал драку. Со стороны Василича это несправедливо. По итогу за «Шинник» я больше не сыграл», — приводит слова Малетича Sport24.