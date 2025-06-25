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Адвокат Добровинский рассказал об условиях содержания акционера «Торпедо» Соболева в СИЗО

Адвокат Добровинский рассказал об условиях содержания акционера «Торпедо» Соболева в СИЗО
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Адвокат Александр Добровинский рассказал об условиях содержания акционера «Торпедо» Леонида Соболева в следственном изоляторе.

«Апелляцию на арест могут рассмотреть и через месяц, и через полтора — в зависимости от загруженности суда. Пока не могу сказать, какие дальнейшие шаги будет предпринимать защита — это конфиденциальная информация.

На условия содержания подзащитный, конечно же, жалуется. Его поместили во временный изолятор, в котором люди в пандемию карантин проходили. 18 человек в камере, а ему 69-й год. Соболев человек больной, поэтому будем просить его куда-то перевести, но какое-то количество дней ему придётся там провести», — сказал Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, на прошлой неделе суд отправил в СИЗО (следственный изолятор) Соболева и директора команды Валерия Скородумова. Бухгалтер клуба Елена Волкова отправилась под домашний арест. Обвиняемым вменяют оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ст. 184, ч. 2 УК РФ).

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