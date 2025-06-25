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Адвокат акционера «Торпедо» Соболева: футбол тут абсолютно ни при чём, это только предлог

Адвокат акционера «Торпедо» Соболева: футбол тут абсолютно ни при чём, это только предлог
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Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы акционера «Торпедо» Леонида Соболева, считает, что уголовное преследование против его клиента никак не связано с футболом.

«Я сразу сказал, что футбол тут абсолютно ни при чём. Потому что на Соболева ничего нет. Я раскопал кое-какие новые сведения и в ближайшее время их выложу. Судья в своих показаниях сообщил, что всего один раз мельком видел Соболева на стадионе. Они никогда не разговаривали, вообще ни на какие темы. Сам арбитр говорит, что Соболев ни при чём. Зато Соболев при чём к стадиону, который строит на свои деньги, это да. В данном случае футбол — это инструмент посадки. Предлог. Нужна была причина, и её нашли в футболе. Если бы её нашли в том, что Соболев неправильно переходил улицу, привлекли бы за это. Это моё понимание. Я не вижу, при чём тут Соболев», — сказал Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, на прошлой неделе суд отправил в СИЗО (следственный изолятор) Соболева и директора команды Валерия Скородумова. Бухгалтер клуба Елена Волкова отправилась под домашний арест. Обвиняемым вменяют оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ст. 184, ч. 2 УК РФ).

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