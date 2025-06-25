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«По словам некоторых, мы приехали посмотреть на Микки Мауса». Защитник «Ботафого» о КЧМ

«По словам некоторых, мы приехали посмотреть на Микки Мауса». Защитник «Ботафого» о КЧМ
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Крайний защитник «Ботафого» Алекс Теллес высказался о выходе команды в плей-офф клубного чемпионата мира. Бразилец отметил, что клуб оказался способен на большее, чем от него ожидали до старта турнира.

«Вот они мы, те, кто, по словам некоторых, приехал посмотреть на Микки [Мауса] в Диснейленде, дошли до 1/8 финала «в группе смерти». Квалификация показывает работу, проделанную этой невероятной группой людей», — приводит слова бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» ESPN.

«Ботафого» в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира проиграл «Атлетико» Мадрид со счётом 0:1, но вышел в 1/8 финала турнира со второго места в группе благодаря разнице забитых и пропущенных мячей.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Гризманн – 87'    
Турнирная таблица клубного чемпионата мира
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