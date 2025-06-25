Зорин: моя цель — стать одним из основных игроков «Спартака»

Футболист «Спартака» Даниил Зорин назвал свою цель в составе красно-белых. Накануне он вернулся из аренды в «Ахмате».

— Твоя личная цель на сезон-2025/2026?

— Стать одним из основных игроков московского «Спартака», — сказал Зорин в интервью клубной пресс-службе.

Зорин перешёл в «Ахмат» на правах аренды в минувшем феврале. В составе грозненского клуба полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.