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Зорин: моя цель — стать одним из основных игроков «Спартака»

Зорин: моя цель — стать одним из основных игроков «Спартака»
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Футболист «Спартака» Даниил Зорин назвал свою цель в составе красно-белых. Накануне он вернулся из аренды в «Ахмате».

— Твоя личная цель на сезон-2025/2026?
— Стать одним из основных игроков московского «Спартака», — сказал Зорин в интервью клубной пресс-службе.

Зорин перешёл в «Ахмат» на правах аренды в минувшем феврале. В составе грозненского клуба полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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