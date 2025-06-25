Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мамелоди Сандаунз — Флуминенсе. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт официально посвящён в рыцари

Экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт официально посвящён в рыцари
Комментарии

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт получил рыцарский титул, сообщает Sky Sports в социальной сети X. Саутгейт стал четвёртым тренером, возглавлявшим сборную Англии, который был посвящён в рыцари. Ранее этого звания удостаивались Уолтер Уинтерботтом, Альф Рамсей и Бобби Робсон.

Напомним, Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года. Под его руководством команда взяла серебро на двух чемпионатах Европы, а также заняла четвёртое место на чемпионате мира в 2018 году.

Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера после финала Евро-2024, в котором его подопечные потерпели поражение от сборной Испании.

Материалы по теме
Экс-тренер сборной Англии Саутгейт мог возглавить национальную команду Польши
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android