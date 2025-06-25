Экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт официально посвящён в рыцари

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт получил рыцарский титул, сообщает Sky Sports в социальной сети X. Саутгейт стал четвёртым тренером, возглавлявшим сборную Англии, который был посвящён в рыцари. Ранее этого звания удостаивались Уолтер Уинтерботтом, Альф Рамсей и Бобби Робсон.

Напомним, Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года. Под его руководством команда взяла серебро на двух чемпионатах Европы, а также заняла четвёртое место на чемпионате мира в 2018 году.

Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера после финала Евро-2024, в котором его подопечные потерпели поражение от сборной Испании.