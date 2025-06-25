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Владелец «Акрона»: в составе появятся пять-семь новых фамилий, как минимум

Владелец «Акрона»: в составе появятся пять-семь новых фамилий, как минимум
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Учредитель тольяттинского «Акрона» Павел Морозов рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

«Трансферная кампания идёт, мы точечно подходим к подбору игроков. Задача усилиться есть, поэтому трансферы будут. К сожалению, на днях сорвался трансфер одного очень хорошего российского футболиста, который мог стать ключевым игроком «Акрона».

Бюджет на трансферы есть. Он несильно прирастёт по сравнению с прошлым годом, но он сбалансированный: за счёт расторжения контрактов с некоторыми футболистами, утяжелявшими нашу ведомость, мы высвободили определённые средства. Ну и где‑то добавили, конечно.

Ждём усиление во все линии? Да, нам все линии нужно усилить. Думаю, в составе появятся пять-семь новых фамилий. И это как минимум», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

«Акрон» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице.

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