Легендарный бразильский экс-футболист Роналдиньо охарактеризовал «Барселону» двумя словами. Каталонцы опубликовали в соцсетях ролик, на котором ветераны сине-гранатовых высказываются о клубе. В их числе оказался и Роналдиньо.

«Барселона» — мой дом», — заявил бразилец на видео в соцсетях.

Роналдиньо играл за каталонский клуб с 2003 по 2008 год. За это время он дважды выиграл чемпионат Испании (Ла Лигу) и завоевал два Суперкубка Испании. Кроме того, он стал победителем Лиги чемпионов и получил «Золотой мяч». За период выступлений в каталонском клубе бразильский нападающий сыграл в 207 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 94 голами и 70 результативными передачами.