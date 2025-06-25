Казанский «Сокол» выставил на продажу форму, чтобы сыграть в матче Второй лиги

Спортивный директор казанского «Сокола» Ильяс Минневалиев рассказал, что клуб продаёт форму, чтобы выручить средства для участия в матче Леон Второй лиги. 29 июня «Сокол» сыграет с тольяттинским «Акроном-2».

«Вторая лига устроена так, что вылететь отсюда по спортивному принципу нельзя: даже если команда занимает последнее место, она всё равно остается в профессиональном футболе. Но парадокс в том, что уйти можно не из-за игры, а из-за денег — просто не на что будет участвовать в чемпионате, содержать команду, выезжать на матчи, арендовать поле.

Продажа формы для нас — это не жест отчаяния, а вынужденная, но честная мера: так мы открыто говорим о ситуации и ищем возможности двигаться дальше», — приводит слова Минневалиева ТАСС.

Отмечается, что цена комплекта из 11 футболок для стартового состава — 100 тыс. рублей. После продажи единственного основного комплекта формы у команды останется только второй.