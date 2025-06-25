Стало известно, кто может стать новым тренером Роналду в «Аль-Насре»

«Аль-Наср» находится в поисках нового тренера после отставки Стефано Пиоли. Так, клуб рассматривает кандидатуру Жорже Жезуша, сообщает Footmercato.

Саудовский клуб уже инициировал старт переговоров с 70-летним специалистом.

В мае 2025 года Жезуш покинул пост главного тренера «Аль-Хиляля». Специалист хорошо знаком с чемпионатом Саудовской Аравии. В общей сложности во главе «Аль-Хиляля» португалец провёл 130 матчей: 101 победа, 18 ничьих и 11 поражений. Разница мячей – 354:115.

Ранее интерес к Жезушу якобы проявляла сборная Бразилии. Но в итоге местная федерация остановилась на кандидатуре Карло Анчелотти.