«Комо» сделал предложение Альваро Морате о переходе — Романо

Нападающий сборной Испании Альваро Мората ведёт переговоры с итальянским «Комо». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Комо» направил официальное предложение Альваро Морате, переговоры сейчас продолжаются. Мората покинет «Галатасарай» и не останется в «Милане», поскольку «Комо» ведёт переговоры с испанским нападающим», — написал Романо.

32-летний Альваро Мората был отправлен в аренду в турецкий «Галатасарай» из итальянского «Милана» в январе 2025 года. В чемпионате Турции сезона-2024/2025 Мората провёл 12 матчей, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.