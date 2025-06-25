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Рекордсмен Бундеслиги перейдёт в «Копенгаген» — Романо

Рекордсмен Бундеслиги перейдёт в «Копенгаген» — Романо
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Нападающий «Боруссии» Дортмунд Юссуфа Мукоко скоро подпишет контракт с «Копенгагеном», о чём сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). Клубы достигли устной договорённости, а игрок стремится перейти в датскую команду.

Прошлый сезон немец провёл в аренде в «Ницце», в футболке которой выходил в 11 матчах Лиги 1, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Французский клуб решил не активировать опцию выкупа игрока за € 18 млн.

Юссуфа Мукоко является самым молодым игроком Бундеслиги, выходившим на поле. Он дебютировал в матче против «Герты» 21 ноября 2020 года в возрасте 16 лет и 1 дня.

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