Экс-тренер «Химок» Билялетдинов: клуб не блистал, но у него был свой почерк

Бывший тренер подмосковных «Химок» Ринат Билялетдинов высказался о прекращении деятельности клуба. Специалист работал в структуре «Химок» с 2022 года.

«Мы все надеялись, что проблемы с «Химками» будут разрешены. Были обещания, собрания. Но получилось, как получилось. Что-то помешало получить клубу лицензию. Наверное, всё упёрлось в финансовую составляющую. У меня был контракт с клубом до середины июня. Жаль, что так получилось. Не знаю, продлил бы контракт, если бы клуб остался. Всё равно жаль клуб. У него уже есть своя история.

Турбулентность сказывалась, но клуб был самобытным. Может, не так блистал, но свой почерк у него был при любом тренере. Моя ситуация с зарплатой такая же, как и у игроков. Я не на особом счету. Мы все в одном положении», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.