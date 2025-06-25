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Экс-защитник «Спартака» перешёл из «Марселя» в «Лацио»

Экс-защитник «Спартака» перешёл из «Марселя» в «Лацио»
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Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго продолжит карьеру в чемпионате Италии. Футболист полноценно перешёл в римский «Лацио», сообщает Footmercato, ссылаясь на информацию от представителей «Марселя».

В прошлом сезоне Жиго выступал за римский клуб на правах аренды. Полноценный контракт футболиста принадлежал «Марселю». Однако в арендном соглашении была прописана опция обязательного выкупа «в случае достижения определённых обстоятельств». Требуемые условия были выполнены, поэтому Жиго перешёл в «Лацио» на полноценной основе.

В сезоне-2024/2025 Самуэль успел сыграть за «Лацио» 23 матча. Напомним, Жиго выступал в составе «Спартака» с 2018 по 2022 год. За этот период центральный защитник принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами.

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