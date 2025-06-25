«Зенит» обыграл «Зенит-2» в двустороннем матче, Александр Ерохин оформил дубль

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Основная команда «Зенита» провела двустороннюю игру с резервной командой и одержала победу со счётом 4:2, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Первая команда «Зенита» появилась на поле в таком составе: Адамов, Сантос, Бардачёв, Нино, Мантуан, Барриос, Михайлов, Ерохин, Педро, Луис Энрике, Лусиано. Первый тайм завершился со счётом 3:2 в пользу основы.

В перерыве в первой команде прошли сразу девять замен — из стартового состава на поле остались только Михайлов и Бардачёв, в игру вошли свежие игроки основы и молодёжь из дубля: Кержаков, Волков, Лобов, Шилов, Обонин, Кондаков, Васильев, Ахметов и Соболев. Финальный гол в матче забил 17-летний нападающий Вадим Шилов — 4:2.

Напомним, «Зенит» завершил прошлый сезон РПЛ на втором месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал «Краснодар».