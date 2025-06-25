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«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого разгромил «Тяньцзинь» в матче чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого разгромил «Тяньцзинь» в матче чемпионата Китая
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Завершился матч 15-го тура чемпионата Китая, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа» и «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум» в Шанхае (Китай). «Шанхай Шэньхуа» одержал победу со счётом 3:0.

Китай — Суперлига . 15-й тур
25 июня 2025, среда. 14:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
3 : 0
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Тяньцзинь
1:0 Чань – 42'     2:0 Шэнлун – 45+4'     3:0 Андре – 90+5'    

На 42-й минуте отличился защитник хозяев Шиничи Чань. На 45+4-й минуте второй мяч «Шанхай Шэньхуа» забил защитник Цзян Шэнлун. В концовке встречи победную точку поставил нападающий Андре — 3:0. «Шанхай Шэньхуа» возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

«Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Китая. Команда набрала 22 очка за 15 матчей. «Шанхай Шэньхуа» располагается на первой строчке, заработав 35 очков.

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