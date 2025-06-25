«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого разгромил «Тяньцзинь» в матче чемпионата Китая

Завершился матч 15-го тура чемпионата Китая, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа» и «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум» в Шанхае (Китай). «Шанхай Шэньхуа» одержал победу со счётом 3:0.

На 42-й минуте отличился защитник хозяев Шиничи Чань. На 45+4-й минуте второй мяч «Шанхай Шэньхуа» забил защитник Цзян Шэнлун. В концовке встречи победную точку поставил нападающий Андре — 3:0. «Шанхай Шэньхуа» возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

«Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Китая. Команда набрала 22 очка за 15 матчей. «Шанхай Шэньхуа» располагается на первой строчке, заработав 35 очков.