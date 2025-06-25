«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого разгромил «Тяньцзинь» в матче чемпионата Китая
Поделиться
Завершился матч 15-го тура чемпионата Китая, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа» и «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум» в Шанхае (Китай). «Шанхай Шэньхуа» одержал победу со счётом 3:0.
Китай — Суперлига . 15-й тур
25 июня 2025, среда. 14:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
3 : 0
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Тяньцзинь
1:0 Чань – 42' 2:0 Шэнлун – 45+4' 3:0 Андре – 90+5'
На 42-й минуте отличился защитник хозяев Шиничи Чань. На 45+4-й минуте второй мяч «Шанхай Шэньхуа» забил защитник Цзян Шэнлун. В концовке встречи победную точку поставил нападающий Андре — 3:0. «Шанхай Шэньхуа» возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.
«Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Китая. Команда набрала 22 очка за 15 матчей. «Шанхай Шэньхуа» располагается на первой строчке, заработав 35 очков.
Комментарии
- 25 июня 2025
-
17:27
-
17:21
-
17:16
-
17:11
-
17:10
-
17:02
-
16:59
-
16:58
-
16:53
-
16:52
-
16:40
-
16:26
-
16:25
-
16:21
-
16:14
-
16:09
-
15:59
-
15:59
-
15:50
-
15:42
-
15:40
-
15:36
-
15:35
-
15:30
-
15:21
-
15:17
-
15:14
-
15:09
-
15:05
-
14:57
-
14:56
-
14:49
-
14:47
-
14:44
-
14:42