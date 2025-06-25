Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мамелоди Сандаунз — Флуминенсе. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» достиг договорённости с нападающим Джонатаном Дэвидом

«Ювентус» достиг договорённости с нападающим Джонатаном Дэвидом
Комментарии

Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид достиг соглашения с «Ювентусом», о чём сообщает Football Italia. Игрок, за которым команда из Турина следила с 2023 года, будет получать € 6 млн в год.

Ранее сообщалось, что в переходе канадца заинтересованы «Интер» и «Наполи». Клуб с юга Италии предлагал нападающему контракт, по которому он бы также зарабатывал € 6 млн в год, но в итоге неаполитанцы решили не подписывать игрока, находящегося в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Дэвид выступал за «Лилль». Футболист принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 12 результативных передач. Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме
Гранды Европы — в очереди за трансферами этих крутых форвардов! Кто куда переходит?
Гранды Европы — в очереди за трансферами этих крутых форвардов! Кто куда переходит?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android