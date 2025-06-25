«Ювентус» достиг договорённости с нападающим Джонатаном Дэвидом

Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид достиг соглашения с «Ювентусом», о чём сообщает Football Italia. Игрок, за которым команда из Турина следила с 2023 года, будет получать € 6 млн в год.

Ранее сообщалось, что в переходе канадца заинтересованы «Интер» и «Наполи». Клуб с юга Италии предлагал нападающему контракт, по которому он бы также зарабатывал € 6 млн в год, но в итоге неаполитанцы решили не подписывать игрока, находящегося в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Дэвид выступал за «Лилль». Футболист принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 12 результативных передач. Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.