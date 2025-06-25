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«Черноморец» объявил об уходе главного тренера Олега Василенко

«Черноморец» объявил об уходе главного тренера Олега Василенко
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Российский тренер Олег Василенко покинул новороссийский «Черноморец». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Черноморец» и главный тренер команды Олег Василенко договорились о прекращении сотрудничества.

Олег Петрович возглавил «Черноморец» в августе прошлого года, когда команда находилась на 14-м месте с восемью очками. Под руководством Василенко бело-синие сыграли 27 матчей в первенстве России, в которых одержали 17 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения. По итогам сезона «Черноморец» занял третье место и завоевал бронзовые медали чемпионата.

Вместе с Олегом Василенко ФК «Черноморец» покидают помощник главного тренера Сергей Омельянчук, а также тренеры Константин Синеоков и Игорь Лебеденко.

ФК «Черноморец» благодарит всех за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере и в жизни», — написано в заявлении клуба.

«Черноморец» не сыграл в стыковых матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге, так как не смог получить лицензию для выступления в высшем дивизионе страны.

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