Жереми Фримпонг рассказал, как Фабрицио Романо испортил сюрприз для его отца

Правый крайний защитник «Ливерпуля» Жереми Фримпонг рассказал, как известный инсайдер Фабрицио Романо испортил сюрприз для его отца. Фримпонг отметил, что из-за публикации Романо он был вынужден прежде времени рассказать папе, что переходит в «Ливерпуль». К «красным» защитник присоединился в это трансферное окно из «Байера».

«Мой отец болеет за «Ливерпуль», поэтому когда поползли слухи, я сказал: «О, пап, это неправда, это неправда». Все члены моей семьи убеждали меня, что мы должны сделать для папы сюрприз. Правда, когда информацией поделился Фабрицио Романо, стало уж совсем невыносимо!

Мой отец не дурак, он спросил меня: «Жереми, это правда?!» Я вынужден был сознаться и сказал: «Пап, я перехожу в «Ливерпуль», буду играть за твою команду». В ответ прозвучало: «Да не может быть!» Отличная реакция!» — приводит слова Фримпонга This is Anfield.