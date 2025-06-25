Олег Василенко обратился к болельщикам «Черноморца» после ухода из клуба

Российский тренер Олег Василенко высказался об уходе из новороссийского «Черноморца».

«Дорогой «Черноморец», дорогой Новороссийск, дорогие болельщики, дорогие сотрудники компании «Дело»! Я хочу сказать абсолютно всем большое человеческое спасибо! Для меня большая честь стать частью города-героя Новороссийска и легендарного клуба «Черноморец». Это была прекрасная история. Сильная, мощная, душевная и, самое главное, искренняя. И эту историю Мы сделали все ВМЕСТЕ.

Мы вместе делили и радости побед, и горечь поражений, но одно было неизменно — мы всегда чувствовали вашу поддержку, веру и единство! Это абсолютно бесценно! Новороссийск для меня значит очень много, здесь я встретил большое количество замечательных людей, часть моего сердца навсегда останется в этом прекрасном городе и клубе. Я бы хотел поблагодарить всех руководителей, футболистов, сотрудников клуба, персонал команды. Вы большие профессионалы и вносите огромный вклад в развитие и успехи любимого «Черноморца». Я горжусь знакомством и совместной работой с каждым из вас.

Отдельно хотелось бы выразить слова благодарности Шишкарёву Сергею Николаевичу! Человеку большого личностного масштаба. С какой искренностью, трепетом и вовлечённостью в дело, каждый проект, каждого человека, я ещё не встречал. Уважаемый Сергей Николаевич, большое спасибо за доверие, веру, поддержку и помощь!

Я не говорю «прощайте». Я скажу, до свидания, Новороссийск. С уважением и благодарностью, Олег Василенко», — приводит слова Василенко официальный сайт клуба.