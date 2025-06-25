Билялетдинов: «Рубину» неправильно забрасывать Даку деньгами, чтобы он не ушёл

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о ситуации вокруг нападающего «Рубина» Мирлинда Даку. Ранее стало известно, что Даку не перейдёт в «Зенит».

«Уход Даку будет несомненной потерей для «Рубина». У Даку образовалась хорошая связка с Шабанхаджаем. Нечасто встретишь такое хорошее взаимодействие. Без этой связки «Рубин» беззубый. Команде не хватает реализации. Даку зарабатывал пенальти, сохранял мяч в чужой штрафной, тем самым открывал возможности для партнёров. Он играет по типу Дзюбы.

Такого игрока «Рубину» надо будет искать, если Даку уйдёт. Но забрасывать игрока деньгами, чтобы он не ушёл, тоже будет неправильно. Прибавить нолик, чтобы он остался? А будет ли Даку соответствовать этой сумме?» — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.