Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Урава Ред Даймондс — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Кафанов обозначил, при каком условии Матвею Сафонову нужно покидать «ПСЖ»

Виталий Кафанов обозначил, при каком условии Матвею Сафонову нужно покидать «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о положении голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ». По словам Кафанова, Матвею лучше не уходить из «Пари Сен-Жермен», если он сможет проводить матчи за основную команду.

«Если вообще не играть в «ПСЖ», то нужно уходить. Но Матвей сыграл 17 матчей, и каждый матч — большой опыт. Если бы он совсем не играл, тогда другое дело. Если будет ещё один такой сезон у Матвея, где он сыграет столько же, то нужно оставаться в Париже. Если бы он не сыграл ни разу за «ПСЖ», то я бы сказал, что надо уходить. В любом случае решение принимать надо ему самому», — приводит слова Кафанова Legalbet.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». В минувшем сезоне 26-летний вратарь принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. В составе парижан Матвей выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Материалы по теме
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов полностью погасил долг по алиментам в размере 64 млн рублей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android