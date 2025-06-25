Виталий Кафанов обозначил, при каком условии Матвею Сафонову нужно покидать «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о положении голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ». По словам Кафанова, Матвею лучше не уходить из «Пари Сен-Жермен», если он сможет проводить матчи за основную команду.

«Если вообще не играть в «ПСЖ», то нужно уходить. Но Матвей сыграл 17 матчей, и каждый матч — большой опыт. Если бы он совсем не играл, тогда другое дело. Если будет ещё один такой сезон у Матвея, где он сыграет столько же, то нужно оставаться в Париже. Если бы он не сыграл ни разу за «ПСЖ», то я бы сказал, что надо уходить. В любом случае решение принимать надо ему самому», — приводит слова Кафанова Legalbet.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». В минувшем сезоне 26-летний вратарь принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. В составе парижан Матвей выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.