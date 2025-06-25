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Максименко — о целях «Спартака» на сезон: у самурая есть только путь

Максименко — о целях «Спартака» на сезон: у самурая есть только путь
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Голкипер «Спартака» Алекандр Максименко иронично ответил на вопрос о целях красно-белых на следующий сезон. Он процитировал крылатую фразу про самураев.

«Цель на следующий сезон? У самурая нет цели, есть только путь», — сказал Максименко в интервью клубной пресс-службе.

По итогам прошлого розыгрыша РПЛ «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице.

В минувшем сезоне Максименко принял участие в 31 матче во всех турнирах, в 16 из которых отыграл «на ноль». Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

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