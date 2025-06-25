В «Анжи» отреагировали на информацию о задержании основателя клуба

Президент махачкалинского «Анжи» Абакар Гамидов прокомментировал информацию о задержании основателя клуба, государственного секретаря Республики Дагестан Магомед-Султана Магомедова. В рамках возбуждённого уголовного дела прошли обыски по нескольким адресам, связанным с Магомедовым.

«В данный момент он никак не связан с клубом. «Анжи» он основал в 1991 году. В конце 2010-го все права на клуб он передал Сулейману Керимову, с тех пор никакого отношения к клубу он не имел и не имеет», — приводит слова Гамидова ТАСС.

«Анжи» был образован Магомед-Султаном Магомедовым в 1991 году. В 2022-м клуб потерял профессиональный статус.