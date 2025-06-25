Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Урава Ред Даймондс — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Березовский оценил первый сезон Сафонова в «ПСЖ»

Роман Березовский оценил первый сезон Сафонова в «ПСЖ»
Комментарии

Бывший голкипер московского «Динамо» Роман Березовский оценил дебютный сезон российского вратаря Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«ПСЖ» провёл отменный сезон — чемпионство, победа в Лиге чемпионов. Приятно, что Матвей Сафонов к этому причастен. Статистика матчей, где он играл, очень хорошая — во всех пропустил меньше гола. Сыграл приличное количество матчей. Понятно, что Доннарумма стоял во всех ключевых встречах, но Сафонову предоставляли игровое время», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». В минувшем сезоне 26-летний вратарь принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль».

Материалы по теме
Виталий Кафанов обозначил, при каком условии Матвею Сафонову нужно покидать «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android