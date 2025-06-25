Роман Березовский оценил первый сезон Сафонова в «ПСЖ»

Бывший голкипер московского «Динамо» Роман Березовский оценил дебютный сезон российского вратаря Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«ПСЖ» провёл отменный сезон — чемпионство, победа в Лиге чемпионов. Приятно, что Матвей Сафонов к этому причастен. Статистика матчей, где он играл, очень хорошая — во всех пропустил меньше гола. Сыграл приличное количество матчей. Понятно, что Доннарумма стоял во всех ключевых встречах, но Сафонову предоставляли игровое время», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». В минувшем сезоне 26-летний вратарь принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль».