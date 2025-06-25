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Стало известно, сможет ли Антон Миранчук сыграть за «Сьон» с «Зенитом»

Стало известно, сможет ли Антон Миранчук сыграть за «Сьон» с «Зенитом»
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Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался о возможном товарищеском матче с «Зенитом» и участии в нём российского полузащитника Антона Миранчука. Ранее сообщалось, что «Сьон» может заработать около € 320 тыс. за товарищескую игру с сине-бело-голубыми.

— Мы, скорее всего, сыграем с «Зенитом» на их стадионе в Санкт-Петербурге, общаемся по дате матча.

— Если матч всё же состоится, то Миранчук сможет поехать на него в Россию?
— Да, тогда Антон точно поедет, — приводит слова Константина Sport24.

По итогам прошлого сезона «Зенит» занял второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги и дошёл до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Сьон» занял третье место в группе, в которой играли за право остаться в швейцарской Суперлиге.

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