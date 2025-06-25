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Экс-игрок сборной Армении Березовский прокомментировал переход Тикнизяна в «Црвену Звезду»

Экс-игрок сборной Армении Березовский прокомментировал переход Тикнизяна в «Црвену Звезду»
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Бывший футболист сборной Армении Роман Березовский высказался о переходе защитника Наира Тикнизяна из московского «Локомотива» в сербскую «Црвену Звезду».

«Российские клубы и сборные подвергаются санкциям. У футболистов нет возможности до конца демонстрировать свои возможности и спортивную форму на европейском уровне. Наверняка Тикнизян пошёл на меньшие деньги в Сербию. Но он хочет попробовать свои силы, верит в себя. Наир — амбициозный парень. «Цревна Звезда» — ступенька, топовый чемпионат. С учётом того, что в «Локомотиве» у Наира было мало игрового времени за последний период, переход в Сербию — шаг вперёд и определённый вызов», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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