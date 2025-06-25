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Экс-игрок «Спартака» Юра Мовсисян определил фаворита нового сезона РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Юра Мовсисян определил фаворита нового сезона РПЛ
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Бывший нападающий «Краснодара», «Спартака» и сборной США Юра Мовсисян считает, что красно-белые будут фаворитами на чемпионский титул в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Мовсисян объяснил это тем, что «Спартак» всегда котируется высоко перед стартом нового сезона.

«Спартак» будет фаворитом на чемпионство в новом сезоне. Они в каждой регулярке претендуют на победу в РПЛ, но почему у них не получается — это уже другой вопрос. Никто не может говорить о претендентах РПЛ на золото, не упоминая «Спартак». Они всегда котируются высоко», — приводит слова Мовсисян Metaratings.

Чемпионат России сезона-2024/2025 выиграл «Краснодар». «Зенит» стал вторым, тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Спартак» — четвёртый. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

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