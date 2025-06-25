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Хлусевич, Дуарте и Мангаш заявили о цели выиграть чемпионство со «Спартаком»

Хлусевич, Дуарте и Мангаш заявили о цели выиграть чемпионство со «Спартаком»
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Пресс-служба «Спартака» опубликовала короткий ролик, в котором футболисты команды озвучивают цель на следующий сезон. Так, Даниил Хлусевич, Алексис Дуарте, Рикарду Мангаш и Кристофер Мартинс Перейра единогласно заявили, что их цель — выиграть чемпионство со «Спартаком».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Спартак» занял четвёртое место в РПЛ и дошёл до финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команду возглавляет известный сербский экс-футболист Деян Станкович. Он работает в «Спартаке» с прошлого лета. Ранее команду возглавлял Гильермо Абаскаль, а на временной основе его заменял Владимир Слишкович.

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