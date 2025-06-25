Довбня: цель «Спартака» на сезон? Не обделаться

Голкипер московского «Спартака» Александр Довбня ответил на вопрос о целях на сезон-2025/2026. Она заявил, что команде важно выполнить поставленные задачи и не провалиться.

«Цель на сезон? Выполнить поставленные задачи и не обделаться!» — сказал Довбня пресс-службе «Спартака».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Спартак» занял четвёртое место в РПЛ и дошёл до финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команду возглавляет известный сербский экс-футболист Деян Станкович. Он работает в «Спартаке» с прошлого лета. Ранее команду возглавлял Гильермо Абаскаль, а на временной основе его заменял Владимир Слишкович.