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Довбня: цель «Спартака» на сезон? Не обделаться

Довбня: цель «Спартака» на сезон? Не обделаться
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Голкипер московского «Спартака» Александр Довбня ответил на вопрос о целях на сезон-2025/2026. Она заявил, что команде важно выполнить поставленные задачи и не провалиться.

«Цель на сезон? Выполнить поставленные задачи и не обделаться!» — сказал Довбня пресс-службе «Спартака».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Спартак» занял четвёртое место в РПЛ и дошёл до финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команду возглавляет известный сербский экс-футболист Деян Станкович. Он работает в «Спартаке» с прошлого лета. Ранее команду возглавлял Гильермо Абаскаль, а на временной основе его заменял Владимир Слишкович.

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