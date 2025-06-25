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В Госдуме сообщили, что РФС и РПЛ проводят социальный опрос о возвращении пива на стадионы

В Госдуме сообщили, что РФС и РПЛ проводят социальный опрос о возвращении пива на стадионы
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал, что Российская Премьер-Лига и Российский футбольный союз проводят исследование общественного мнения на тему разрешения на продажу пива на стадионах.

«Актуальная информация о проведении заседания о продаже пива на стадионах появится по результатам социального опроса, который заказали РПЛ и РФС. Это изучение общественного мнения, как население страны относится к возможному разрешению продажи пива. Мы надеемся, что это будет в течение месяца. Обычно три недели идёт опрос, а потом обработка. Надеемся, что это будет быстрее», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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