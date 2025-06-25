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«Результат идеально отражает ход игры». Тюрам — о 0:5 от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

«Результат идеально отражает ход игры». Тюрам — о 0:5 от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
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Французский нападающий «Интера» Маркус Тюрам высказался о поражении в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 от «ПСЖ» (0:5).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«То, что произошло, видели все: нам противостояла отличная команда, лучшая команда мира. В тот день у нас ничего не получалось. У них получалось всё. И мы увидели результат: 5:0. Результат идеально отражает ход игры», – приводит слова Тюрама The Athletic.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0. На пути к решающему матчу турнира парижане обыграли «Арсенал» в двух матчах с общим счётом 3:1. «Интер» в упорной борьбе одолел «Барселону» (3:3, 4:3 ДВ).

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