«Результат идеально отражает ход игры». Тюрам — о 0:5 от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Французский нападающий «Интера» Маркус Тюрам высказался о поражении в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 от «ПСЖ» (0:5).

«То, что произошло, видели все: нам противостояла отличная команда, лучшая команда мира. В тот день у нас ничего не получалось. У них получалось всё. И мы увидели результат: 5:0. Результат идеально отражает ход игры», – приводит слова Тюрама The Athletic.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0. На пути к решающему матчу турнира парижане обыграли «Арсенал» в двух матчах с общим счётом 3:1. «Интер» в упорной борьбе одолел «Барселону» (3:3, 4:3 ДВ).