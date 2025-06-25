18-летний футболист «Акрона» рассказал, что ему «частенько доставалось» от Дзюбы

18-летний футболист «Акрона» Дмитрий Пестряков рассказал о критике со стороны нападающего тольяттинской команды Артёма Дзюбы.

— Достаётся от Дзюбы на тренировках?

— Да, он часто «пихает». Но всё по делу. За этот год мне частенько доставалось от Дзюбы. Но, повторюсь, по делу всегда. Чаще всего за то, что делаю какие-то вещи не так качественно, как могу. Если, например, подачу некачественную сделаю, то у Артёма уже могут возникнуть, скажем так, вопросы. Потому что игрок РПЛ без давления должен спокойно выполнять простейшие элементы: передача, подача, удар и так далее, — приводит слова Пестрякова Legalbet.

В минувшем чемпионате РПЛ Пестряков провёл 17 матчей за «Акрон» и забил два гола. В Кубке России на счету полузащитника шесть игр и одна результативная передача.