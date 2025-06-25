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Роман Березовский: если Сафонов останется в «ПСЖ», он не потеряет время

Роман Березовский: если Сафонов останется в «ПСЖ», он не потеряет время
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Бывший голкипер московского «Динамо» Роман Березовский высказался о возможном уходе российского вратаря Матвея Сафонова из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

«Понятно, что Сафонов прогрессирует. У него прошёл период адаптации. Он провёл целый сезон в «ПСЖ», наверняка хорошо знает язык. Его жизненный и спортивный кругозор расширился. Если у Сафонова будет гарантия, что он станет номером один в клубах, которые предлагают ему аренду, можно было бы провести целостный сезон там. Тем более что, насколько я понимаю, у него есть предложение и из Англии. Это серьёзное испытание. Но если Матвей останется в «ПСЖ», он не потеряет время. Видим, что к Матвею благоприятное отношение. Он сыграл немало матчей.

Доннарумма тоже человек, у него могут быть срывы, травмы или ещё что-то. Не дай бог, но это спорт. Никто от этого не застрахован. Надеемся, что предстоящий сезон для Сафонова будет ещё лучше», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В первом же сезоне в составе нового клуба россиянин стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА. Ранее сообщалось, что интерес к Сафонову проявляют «Галатасарай» и «Борнмут».

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