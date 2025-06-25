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Кафанов объяснил, при каких обстоятельствах Сафонову нужно покинуть «ПСЖ»

Кафанов объяснил, при каких обстоятельствах Сафонову нужно покинуть «ПСЖ»
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, при каком условии голкипер Матвей Сафонов может уйти из «ПСЖ».

Ранее СМИ сообщали, что Сафонов может перейти в английский «Борнмут» или турецкий «Галатасарай».

«Если вообще не играть в «ПСЖ», то нужно уходить. Но Матвей сыграл 17 матчей, и каждый матч — большой опыт. Если бы он совсем не играл, тогда другое дело. Если будет ещё один такой сезон у Матвея, где он сыграет столько же, то нужно оставаться в Париже. Может, он, наоборот, больше игр сыграет — год даром не прошёл, опыта больше стало. Если бы Матвей не сыграл ни разу за «ПСЖ», то я бы сказал, что надо уходить. В любом случае решение принимать надо ему самому», — приводит слова Кафанова Legalbet.

26-летний Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. В минувшем сезоне россиянин выиграл с французской командой четыре титула — Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

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