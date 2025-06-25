Кафанов объяснил, при каких обстоятельствах Сафонову нужно покинуть «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, при каком условии голкипер Матвей Сафонов может уйти из «ПСЖ».

Ранее СМИ сообщали, что Сафонов может перейти в английский «Борнмут» или турецкий «Галатасарай».

«Если вообще не играть в «ПСЖ», то нужно уходить. Но Матвей сыграл 17 матчей, и каждый матч — большой опыт. Если бы он совсем не играл, тогда другое дело. Если будет ещё один такой сезон у Матвея, где он сыграет столько же, то нужно оставаться в Париже. Может, он, наоборот, больше игр сыграет — год даром не прошёл, опыта больше стало. Если бы Матвей не сыграл ни разу за «ПСЖ», то я бы сказал, что надо уходить. В любом случае решение принимать надо ему самому», — приводит слова Кафанова Legalbet.

26-летний Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. В минувшем сезоне россиянин выиграл с французской командой четыре титула — Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.