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Неймар опубликовал фото в форме «Сантоса» и с Кубком Либертадорес

Неймар опубликовал фото в форме «Сантоса» и с Кубком Либертадорес
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Бразильский нападающий Неймар опубликовал фотографии с Кубком Либертадорес — на футболисте надета форма «Сантоса».

Ранее 33-летний футболист подписал новое соглашение с «Сантосом» до конца 2025 года с возможностью продления

Фото: Социальные сети Неймара

«Сантос», навсегда «Сантос», — написал бразилец в социальной сети Х и опубликовал фото.

Фото: Социальные сети Неймара

Неймар — воспитанник «Сантоса». Он подписал первый профессиональный контракт с бразильским клубом в 2008 году. В 2013-м нападающий перешёл в «Барселону». Неймар вернулся в «Сантос» в январе 2025 года в качестве свободного агента. Всего в составе команды из Сантоса он принял участие в 237 матчах во всех турнирах, в которых отметился 139 голами и 69 результативными передачами.

Неймар завоевал Кубок Либертадорес с «Сантосом» в 2011 году. В финале того турнира против уругвайского «Пеньяроля» форвард забил один из голов, который принёс его команде победу.

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