Погба — о Ямале: у него не по годам высокий футбольный IQ, он блистает

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба рассказал, что его больше всего впечатляет в 17-летнем вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

«Он невероятен. Меня больше всего впечатляет в нём то, что у него не по годам высокий футбольный IQ. Он всегда делает то, что нужно. Знать это в его возрасте — безумие. Он сохраняет холодный рассудок на поле, он блистает», — приводит слова Погба Sport.es.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. В составе «Барселоны» вингер стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок Испании. Со сборной Испании Ямаль дошёл до финала Лиги наций.