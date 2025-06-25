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Олег Василенко высказался об отставке из новороссийского «Черноморца»

Олег Василенко высказался об отставке из новороссийского «Черноморца»
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Российский тренер Олег Василенко высказался о своём уходе с поста главного тренера «Черноморца». Ранее о расставании со специалистом было объявлено на официальном сайте новороссийского клуба.

«Ощущения двоякие. С одной стороны — чувство грусти. Грустно покидать Новороссийск — замечательный город, где я познакомился с замечательными людьми. Мы сдружились. И у нас получилась Команда с большой буквы. В «Черноморце» каждый футболист, сотрудник клуба, персонал, водитель были единым целым. С другой стороны, я испытываю чувство гордости: мы вместе сделали очень большое дело. Традиции легендарного клуба мы постарались возродить, и я думаю, что у нас получилось. Искренне желаю клубу успехов и процветания, чтобы дальше получалось больше и лучше», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Вместе с Олегом Василенко «Черноморец» покинули помощник главного тренера Сергей Омельянчук, а также тренеры Константин Синеоков и Игорь Лебеденко. Специалист возглавлял команду с августа 2024 года.

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