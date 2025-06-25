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The Times: Александеру Исаку предложили рекордную зарплату в истории «Ньюкасла»

The Times: Александеру Исаку предложили рекордную зарплату в истории «Ньюкасла»
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Шведский нападающий «Ньюкасл» Александер Исак может стать самым высокооплачиваемым игроком клуба в истории, если останется в команде, сообщает журналист The Times Мартин Харди.

По данным источника, «Ньюкасл» готов предложить форварду зарплату в размере £ 150 тыс. в неделю (около 16 млн рублей), чтобы сохранить его в команде. К Исаку проявляют интерес «Ливерпуль», «Барселона» и «Арсенал». Если швед примет решение остаться в клубе и пойти на повышение зарплаты, то станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории «сорок».

Исаку 25 лет, он выступает за «Ньюкасл» с августа 2022 года. В минувшем сезоне форвард провёл 42 матча во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал шесть голевых передач.

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